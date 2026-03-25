В Мурманской области стартует ежегодный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности
За краеведческую работу и сохранение памяти музею города Полярного вручили памятный знак

Награду в руки директору учреждения передал ветеран спецоперации, участник регионального проекта «Герои Севера».

Подполковник медицинской службы Артур Ли, несмотря на ранение в зоне проведения специальной военной операции, продолжает служение родине и спасение жизней бойцов. Об этом юным патриотам в музее Полярного во время очной встречи поведал военный медик.

Артур Ли также является участником регионального проекта «Герои Севера».

Особенно почётно получать общественную награду из его рук, отметила руководитель музея. За выдающиеся заслуги, краеведческую деятельность и сохранение памяти о героических земляках учреждение отмечено памятным знаком «Славные имена Великой Победы — Иван Александрович Колышкин». Несколько экспозиций в музее посвящены истории Северного флота. Некоторые проекты были реализованы, в том числе, благодаря сотрудничеству с Союзом ветеранов четвёртой эскадры.

Валентина Коськина, директор Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Благодаря грантам в нашем музее обновилась экспозиция, появилась мобильная кают-кампания. Мы благодарны своим друзьям за помощь в работе по сохранению памяти и истории подводников Северного флота».

Напомним, Иван Колышкин, первый Герой Советского Союза среди подводников, его бюст уже находится в зале, посвящённом Великой Отечественной войне. Здесь же своё место найдёт и памятный знак, отметили сотрудники музея.

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
