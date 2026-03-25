За краеведческую работу и сохранение памяти музею города Полярного вручили памятный знак

Награду в руки директору учреждения передал ветеран спецоперации, участник регионального проекта «Герои Севера».

Подполковник медицинской службы Артур Ли, несмотря на ранение в зоне проведения специальной военной операции, продолжает служение родине и спасение жизней бойцов. Об этом юным патриотам в музее Полярного во время очной встречи поведал военный медик.

Артур Ли также является участником регионального проекта «Герои Севера».

Особенно почётно получать общественную награду из его рук, отметила руководитель музея. За выдающиеся заслуги, краеведческую деятельность и сохранение памяти о героических земляках учреждение отмечено памятным знаком «Славные имена Великой Победы — Иван Александрович Колышкин». Несколько экспозиций в музее посвящены истории Северного флота. Некоторые проекты были реализованы, в том числе, благодаря сотрудничеству с Союзом ветеранов четвёртой эскадры.

Валентина Коськина, директор Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Благодаря грантам в нашем музее обновилась экспозиция, появилась мобильная кают-кампания. Мы благодарны своим друзьям за помощь в работе по сохранению памяти и истории подводников Северного флота».

Напомним, Иван Колышкин, первый Герой Советского Союза среди подводников, его бюст уже находится в зале, посвящённом Великой Отечественной войне. Здесь же своё место найдёт и памятный знак, отметили сотрудники музея.