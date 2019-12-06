За Кубок Анны Богалий борются 300 молодых спортсменов

В Долине Уюта Мурманска продолжаются открытые всероссийские соревнования по биатлону на «Кубок Анны Богалий». Сама двукратная олимпийская чемпионка Анна Ивановна также приехала в Мурманск, чтобы поддержать участников.

Соревнования на Кубок Анны Богалий будут проходить четыре дня, в ходе которых биатлонистов ждут индивидуальные гонки, спринт и гонки преследования. Сегодня соревнуются юноши и девушки с 14 до 17 лет.

«Юноши и девушки 16-17 лет бегут с малокалиберной винтовкой. Стреляют четыре раза: два раза - лежа, два – стоя. За ними будут соревноваться юноши и девушки 14-15 лет», - поясняет Вячеслав Беляев, технический делегат из Ижевска.

15-летняя Мария Лебедева много лет занималась лыжами, но недавно поняла, что биатлон ей ближе и интересней ей. Теперь девушка покоряет не только лыжню, но и стрельбище. «Меня папа учил стрелять, я ходила раньше в секцию по стрельбе», - рассказала Мария Лебедева, биатлонистка из Вологды.

А вот мурманчанка Мария Казакова биатлоном увлекается уже 5 лет. Привили ей любовь к этому виду спорта брат и сестра, которые тренируются в Долине Уюта. Девушка теперь покоряет дистанцию на всероссийских соревнованиях. «Знаете, это всегда очень непредсказуемо. Здесь разные дисциплины, разное всё. Мне очень нравится, что ты бежишь и не знаешь исхода гонки, - делится своими оценками любимого вида спорта Мария Казакова, биатлонистка из Мурманска. – Это интересно, правда!».

Анна Богалий на протяжении всех четырёх дней поддерживает участников. Это уже пятые по счёту соревнования «Skimir», которые проводятся в Мурманске. Анна уверена, что секрет популярности биатлона в его зрелищности и непредсказуемости. «Для того, чтобы выиграть, нужно пройти все рубежи чисто. И ещё не факт, что победишь, потому что на финишном кругу тебя может обойти более быстрый спортсмен, - делится секретами гонки Анна Богалий, двукратная олимпийская чемпионка. - Поэтому, что называется, у каждого из спортсменов есть возможность проявить себя и на трассе, и в стрелковой части на рубеже».

В этот раз, чтобы посостязаться за звание лучшего, в заполярную столицу приехали 300 молодых спортсменов из 23 регионов России. Завершатся соревнования на «Кубок Анны Богалий - Skimir» в воскресенье.