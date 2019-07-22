За летний период в Мурманской области отремонтируют 146 подъездов

Об этом сегодня на оперативном совещании главе региона доложил заместитель губернатора Евгений Никора. По поручению Андрея Чибиса оценка качества косметических ремонтов будет проводиться не только в рамках выездных проверок специалистов региональной Госжилинспекции, но также в ходе работы областной комиссии по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду.

Заместитель губернатора рассказал о подготовке к внедрению нового механизма ускоренного ремонта подъездов в многоквартирных домах с вовлечением в такой ремонт собственников помещений. Напомним, разработка и запуск в пилотном режиме такой программы предусмотрены планом дополнительных мероприятий правительства Мурманской области «100 шагов». Механизм ускоренного ремонта подъездов предполагает привлечение средств областного и муниципального бюджетов, а также средств управляющих организаций и собственников.

На сегодняшний день определены три пилотных дома в Мурманске, где проект будет реализован уже в текущем году, с 2020 года планируется более широкое использование нового механизма и в других муниципалитетах региона.