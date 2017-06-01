За лучшие новости в мае «мобильные репортёры» получат премию!

И сегодня, в день рождения телеканала, среди телезрителей, приславших свои видеозаписи к нам в редакцию, мы выбираем лучшего «мобильного репортера».

В первый месяц работы рубрики к нам в редакцию прислали более десятка видеозаписей. По итогам каждого месяца, как мы и обещали, мы выбираем и награждаем авторов лучших работ. По итогам мая месяца призы получают: Дмитрий Попов, приславшего видео с медведем, которого встретил рано утром на трассе неподалеку от Оленегорска, и Оксана Петухова, приславшую рубрику «Мобильный репортёр» видео с кадрами горящего автомобиля «Инфинити».

За кадры с косолапым Дмитрий получит 3000 рублей, за съёмку ночного пожара Оксана получит 2 тысячи.

В ближайшее время мы свяжемся с победителями и объясним им, где они могут получить заслуженные призы.

Напоминаем, каждый из наших телезрителей может стать соавтором выпуска новостей и получить шанс на победу! Для этого достаточно прислать свою видеозапись в нашу рубрику «Мобильный репортёр».