День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.01.25 19:30
За минувшие сутки в Мурманске выпало более 10% от месячной нормы осадков
Об этом сообщил глава города, отметив, что уборкой и вывозом снега Управление дорожного хозяйства работает круглосуточно.
Спецтехника трудится на городских улицах и внутриквартальных проездах. Как это нередко бывает, работе мешает припаркованная на обочинах техника, в некоторых случаях освобождать магистрали приходится с помощью эвакуаторов, ведь владельцы не реагирует на просьбы убрать свой транспорт.
В среднем на улицах города трудится 125 единиц техники. В ручной уборке лестниц, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и тротуаров задействованы 152 человека. Только за вчерашний день вывезено 2460 кубометров снега.
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