За минувшие сутки в Мурманске выпало более 10% от месячной нормы осадков

Об этом сообщил глава города, отметив, что уборкой и вывозом снега Управление дорожного хозяйства работает круглосуточно.

Спецтехника трудится на городских улицах и внутриквартальных проездах. Как это нередко бывает, работе мешает припаркованная на обочинах техника, в некоторых случаях освобождать магистрали приходится с помощью эвакуаторов, ведь владельцы не реагирует на просьбы убрать свой транспорт.

В среднем на улицах города трудится 125 единиц техники. В ручной уборке лестниц, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и тротуаров задействованы 152 человека. Только за вчерашний день вывезено 2460 кубометров снега.