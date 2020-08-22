За минувшую неделю в регионе завершено благоустройство территорий 23 многоквартирных домов

В Мурманской области продолжается реализация программ по благоустройству общественный и дворовых территорий, а также установка детских площадок.

«На минувшей неделе завершено благоустройство дворовых территорий 23 многоквартирных домов в Мурмашах, Североморске и Оленегорске. Все объекты приведены в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», – рассказала заместитель губернатора Оксана Астахова. – Также было принято еще три новые детские площадки в Ловозере, Алакуртти и Ковдоре».

В Мурмашах на улице Мира общая площадь благоустроенной территории у двух домов с населением более 600 человек составила практически 7 тысяч квадратных метров. В рамках реализации проекта выполнены замена бортовых камней, плит перекрытия колодцев с люками, а также уложен асфальт. В Североморске отремонтировали дворы 20 многоквартирных домов, на объектах установили малые архитектурные формы, уложили асфальтобетонное покрытие и обновили освещение, в одном из дворов на улице Адмирала Чабаненко установлено новое детское игровое оборудование. В Оленегорске на улице Строительной у дома 45 на территории площадью более 3200 квадратных метров подрядчик установил новые бортовые камни, уложил пятисантиметровый слой асфальта, а также заменил чугунные люки колодцев.

В Ловозере, Ковдоре и Алакуртти у малышей и подростков разных возрастов тоже появились многофункциональные комплексы с красочными горками, тарзанкой и современным спортивным оборудованием, которые устанавливаются по программе АНО «Центр городского развития Мурманской области» за счет регионального бюджета. В сентябре 2020 года по всему региону в муниципалитетах будет установлено 48 детских и 9 универсальных спортивных площадок. Во многих районах работы по монтажу уже находятся в стадии завершения, и каждая из них будет приниматься лично заказчиком вместе с представителями местной власти.

«Сейчас сезон работ находится в самом разгаре и практически ежедневно осуществляется приемка тех или иных работ. Контроль за качеством благоустройства ведется в первую очередь муниципальными заказчиками, также за этим следят и представители нашего министерства, – отметил министр градостроительства и благоустройства Михаил Кудряшов. – Изменчивая погода – не помеха сдать все в срок и качественно. Подрядчики должны оперативно ориентироваться и обеспечить тот результат, который мы от них ждем».

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, на 2020 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» запланировано благоустройство дворовых территорий 240 многоквартирных домов в 27 муниципальных образованиях; благоустройство 15 общественных территорий (в том числе в рамках двух проектов – финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) в 10 муниципальных образованиях; реализация двух проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды; устройство 57 дополнительных детских и спортивных площадок в 31 населенном пункте.