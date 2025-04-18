За многолетний добросовестный труд Андрей Чибис наградил Галину Ивановну Андросову, ветерана труда, отличника народного просвещения

У неё сегодня день рождения и подарок в честь этого события от главы региона стал более чем приятным.

Галина Ивановна внесла большой вклад в развитие системы образования нашего региона. Под её руководством в 90-е годы были разработаны и внедрены в практику программы «Компьютеризация областной системы образования», «Охрана и укрепление здоровья детей», «Сельская школа» и другие.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы сейчас стараемся развивать, менять, но основу развития закладывали такие люди, как вы. Мы учимся от вас, от ваших коллег. Это дорогого стоит. Поэтому для меня большая честь от имени нашего правительства вручить вам Почётную грамоту за ваш труд и вклад в развитие города-героя».