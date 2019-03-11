За моряков, задержанных в Кабо-Верде, вступился Алексей Веллер

Родственники мурманских моряков, задержанных в Кабо-Верде, обратились за помощью к депутату Госдумы Алексею Веллеру. Напомним, инцидент произошёл в конце января. При внеплановом досмотре судна в трюмах судна была обнаружена партия кокаина весом в 9,5 тысячи килограммов. Экипаж из 12 человек был взят под арест.

Среди моряков - 9 мурманчан.

По словам Алексея Веллера, он уже обратился в МИД РФ для выяснения возможных последствий для граждан России.