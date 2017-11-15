За нарушения на «зебре» водителям придётся платить больше

В России вступили в силу изменения Кодекса об административных нарушениях. Документ ужесточил наказание для автомобилистов, которые не пропускают на пешеходном переходе людей или велосипедистов.

Если раньше за такое нарушение можно было получить штраф в 1,5 тысячи рублей, то теперь он увеличился до 2,5 тысячи. Необходимость ужесточения наказания в ГИБДД объясняют ростом подобных нарушений и высокой степенью их опасности. Так, с начала года на пешеходных переходах в Мурманской области на «зебре» случилось более 60 дорожно-транспортных происшествий.

- Целью закона является обеспечение безопасности жизни и здоровья пешеходов - наиболее уязвимой категории участников дорожного движения, - комментирует Ольга Ратова, инспектор по особым поручениям управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области, - а также усиление административной ответственности за непредставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам движения.