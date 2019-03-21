За нашим отдыхом в парках наблюдают видеокамеры

Руководители учреждения «Мурманские городские парки и скверы» готовится обновить и дополнить систему безопасности в местах отдыха горожан.

За порядком в парках и скверах столицы Заполярья следят специалисты муниципального предприятия. Красота и комфорт привлекает в такие места многих горожан. Однако, хулиганы и вандалы в места отдыха тоже наведываются нередко. Например, этой зимой несколько смельчаков устроили гонки на жигулях у памятника Жертвам интервенции, но были найдены благодаря камерам наружного наблюдения.

«Мы вплотную работаем с правоохранительными органами, которые к нам обращаются за помощью, - рассказывает Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - Если невозможно быстро найти или определить хулигана, то мы следствию выдаём по запросу в определённые временные рамки наши видеозаписи, по которым полицейские могут найти виновников происшествий».

В парках Мурманска установлены 233 камеры, но их число постоянно меняется. Из-за сложных погодных условий некоторые устройства ломаются, вышедшую из строя технику ремонтируют или заменяют более современной с лучшим качеством картинки и более широким углом обзора.

«В прошлом году мы заменили две камеры в сквере на улице Зои Космодемьянской. В этом году мы планируем заменить оборудование в сквере на Ленинградской улице, где есть претензии к работе двух-трёх камер», - сообщил журналистам Евгений Лазарев, заместитель директора МАУК «Мурманские городские парки и скверы».