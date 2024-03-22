За неделю до официальной премьеры в Мурманске состоится показ фильма «Туман», снятого на Кольском полуострове

За неделю до старта российского проката, 3 апреля, в Заполярье состоится предпремьерный показ. После просмотра зрители смогут пообщаться с творческой командой во главе с режиссёром.

В российский прокат выходит лента «Туман» – первый полнометражный художественный фильм документалиста Наталии Гугуевой, съёмки которого проходили в Мурманске и Териберке.

Картина получила финансовую поддержку правительства региона.

За неделю до старта российского проката, 3 апреля, в Заполярье состоится предпремьерный показ. После просмотра зрители смогут пообщаться с творческой командой во главе с режиссёром.

Фестивальный путь фильма начался в апреле прошлого года на Московском международном кинофестивале, а на сегодняшний день «Туман» уже получил 24 награды. Например, картина заслужила приз Гильдии киноведов и кинокритиков, а также представляла Мурманскую область на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в рамках Дней региона.

Режиссёр, сценарист и продюсер «Тумана» Наталия Гугуева не раз бывала в Мурманской области. Она снимала ленту «Форсаж» о лётчиках палубной авиации Северного флота и была участницей первого локейшн-тура для деятелей индустрии кино.

«Туман» – это история любви, ненависти, вины и прощения между самыми близкими людьми. Природа по задумке автора одни из персонажей фильма. На острове, вдали от всех коммуникаций герои фильма глубоко погружаются в свой внутренний мир, пытаясь понять и разрешить свои самые важные и мучительные проблемы жизни.