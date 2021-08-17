201 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+84), Печенгском округе (+23) и Оленегорске (+22).

В Мурманской области проведено более миллиона тестов на ковид. Высокий охват тестированием, согласно санитарным правилам, обеспечивает должную выявляемость инфекции. За неделю в Мурманской области от ковида привились ещё 13 тысяч человек. Всего же прививку сделали 204 тысячи северян, это более 58,5% от запланированного объема.