За несколько дней на дорогах Мурманска инспекторы ГИБДД задержали 8 пьяных водителей

В областном центре на улице Челюскинцев в ночное время внимание сотрудников ДПС привлекла отечественная легковушка, водитель которой неадекватно вёл себя на дороге. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения.

Результат освидетельствования подтвердил, что водитель пьян. Он был отстранен от управления транспортным средством, а автомобиль помещён на штрафстоянку.

По данному факту в отношении 21-летнего жителя Мурманска составлены материалы, какое наказание понесёт нарушитель, решит суд. Но за езду в нетрезвом виде обычно штрафуют, да и прав молодой человек лишится, минимум на полтора года.