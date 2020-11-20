День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.11.20 19:30
За несколько дней на дорогах Мурманска инспекторы ГИБДД задержали 8 пьяных водителей
В областном центре на улице Челюскинцев в ночное время внимание сотрудников ДПС привлекла отечественная легковушка, водитель которой неадекватно вёл себя на дороге. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения.
Результат освидетельствования подтвердил, что водитель пьян. Он был отстранен от управления транспортным средством, а автомобиль помещён на штрафстоянку.
По данному факту в отношении 21-летнего жителя Мурманска составлены материалы, какое наказание понесёт нарушитель, решит суд. Но за езду в нетрезвом виде обычно штрафуют, да и прав молодой человек лишится, минимум на полтора года.
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Андрей
15.11.20 14:53
Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
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Константин
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Евгений_М
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Все таки здорово, что наши у нас есть атомный ледокольный флот! Ледокол просто уникальный, как, впрочем, и те, что уже вовсю работают в Арктике.
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