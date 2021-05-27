За новыми знаниями по федеральным стандартам - в СЗФ МГЭИ

В Мурманских образовательных учреждениях настала пора последних звонков. Окончание учебы отметили и студенты Северо-Западного института филиала Московского гуманитарно-экономического университета. Это значит, что скоро двери вуза откроются перед абитуриентами, стремящимися получить новые знания по федеральным стандартам.

Мурманские студенты прощаются с парами, переменами, экзаменами и преподавателями, чтобы начать новую страницу своей жизни. Любимое учебное заведение покидают и выпускники Северо-Западного института филиала Московского гуманитарно-экономического университета. В стенах вуза за всю его 27-летнюю историю последний звонок прогремел для более чем 10 тысяч юристов, экономистов, менеджеров, социологов и специалистов по связям с общественностью

Инга Будревич, студентка Северо-Западного института филиала Московского гуманитарно-экономического университета: «С одной стороны, очень приятно, что мы будем уже дипломированными квалифицированными юристами, но с другой стороны, очень грустно, потому что мы расстаемся с нашими прекрасными педагогами, преподавателями. Они нам дали очень богатый опыт и свои бесценные знания».

Эти опыт и знания помогают бывшим студентам найти достойную работу. 98% выпускников трудятся по специальности. Это рекордный показатель, наглядно свидетельствующий о надёжной и достойной позиции вуза. Благодаря инновационным методам подготовки, применяемым профессорско-преподавательским коллективом, выпускники имеют высокий уровень квалификации. Это отмечают и потенциальные работодатели.

Татьяна Сахневич, директор Северо-Западного института филиала Московского гуманитарно-экономического университета: «Работодатели у нас читают лекции, проводят занятия, принимают участие в работе государственной экзаменационной комиссии и членами, и председателями. Мы очень активно работаем с работодателями. У нас довольно большое количество заключенных договоров, поэтому востребованность кадров – наших выпускников есть».

Высокий уровень знаний выпускников обуславливается и современными учебной, методической и материальной базами. Институт оснащён компьютерной техникой и цифровым мультимедийным оборудованием. Учебные занятия проводятся с использованием широких экранов и проекторов. Криминалистическая лаборатория и зал судебных заседаний, необходимые для подготовки будущих юристов, максимально приближены к реальным условиям будущей профессиональной деятельности.

Александр Бециву, студент Северо-Западного института филиала Московского гуманитарно-экономического университета: «Это интересный опыт, многим советую. Если кто-то сомневается, думает, то лучше пробовать, чем жалеть спустя какие-то годы».

Также в стенах вуза для студентов работает современная библиотека и читальный зал с возможностью выхода в сеть Интернет. Не забывают в институте и про физическое воспитание. Занятия проходят в спортивном и тренажёрном залах. Перекусить после пар можно в светлом уютном кафе. А во вместительном и удобном актовом зале студенты и сотрудники могут проводить научные конференции, театральные постановки, конкурсы и игры КВН. Такие комфортные условия для обучения помогают Северо-Западному институту оставаться востребованным среди абитуриентов.

Татьяна Сахневич, директор Северо-Западного института филиала Московского гуманитарно-экономического университета: «Мы с удовольствием примем всех абитуриентов, которые к нам придут. Цены у нас весьма доступные по сравнению с другими вузами, находящимися на территории города Мурманска. По окончании вуза выдаётся диплом Московского гуманитарно-экономического университета, что тоже весьма престижно».

Приёмная комиссия начала свою работу 4 мая. Поступив в Северо-Западный институт филиал Московского гуманитарно-экономического университета, вы получите качественное и престижное высшее образование, вас ждут незабываемые годы интересной учебы и студенческой дружбы, открытий и свершений.

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