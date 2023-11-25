За один час о прошедшей неделе: Финляндия отгораживается; утилизация плавучей технической базы «Лепсе» завершена; наш регион получил 23 машины от Президента России; служебный пёс по кличке Ярл помогает полицейским ловить преступников

Во время «прямой линии» глава региона прокомментировал и ситуацию с мигрантами, которые пытаются попасть в Финляндию с территории России в Мурманской области. Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Хлынул поток… Очень острая ситуация».

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней.

А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Александра Черданцева, кипер; Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией; Александра Низовец, президент Федерации сёрфинга Мурманской области; Алина Васенёва, учредитель Федерации сёрфинга Мурманской области.

Во время «прямой линии» глава региона прокомментировал и ситуацию с мигрантами, которые пытаются попасть в Финляндию с территории России в Мурманской области. Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Хлынул поток… Очень острая ситуация». По заявлению финской стороны, будут закрыты все пограничные с Россией КПП кроме «Райа-Йоосеппи». Это пункт пропуска «Лотта» в Кольском районе. Тем временем и на КПП «Салла» наблюдается рост числа иностранцев. На момент публикации новости там уже были порядка 400 человек, из которых в Финляндию пропустили только 50. То есть 1/8 часть. Из-за сложившейся ситуации в регионе ввели режим повышенной готовности и ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности жителей Кольского Заполярья.

Морские пехотинцы Северного флота отрабатывают навыки боя в городе с учётом опыта спецоперации.

Военнослужащие Северного флота написали географический диктант. Участники ответили на 40 вопросов, посвящённые теме «Человек и география». Где можно наблюдать «Белые ночи»? Самый крупный город за Полярным кругом? Какой архипелаг стал самой северной точкой? На эти и многие другие вопросы ответили более двух тысяч военных, кадетов, нахимовцев и членов их семей во время «Географического диктанта». Главной площадкой для тестирования стал ракетный крейсер «Маршал Устинов». Помимо этого, интеллектуальное испытание североморцы прошли ещё на 53 площадках - на военных кораблях и в воинских частях. Акция стартовала восьмой год подряд и нацелена на популяризацию географии.

В Мурманской области завершилась более чем десятилетняя история утилизации плавучей технической базы «Лепсе», которая обеспечивала работу первых атомных ледоколов и чьё хранилище отработавшего ядерного топлива много лет представляло значительный экологический риск для региона. На своё место в хранилище реакторных отсеков, расположенное в Сайда-Губе, встала последняя — носовая — блок-упаковка с дезактивированными фрагментами судна. Работа по выгрузке и вывозу 639 топливных сборок, часть из которых была повреждена, потребовала от специалистов атомной отрасли особых технических решений. В частности, для выгрузки отработавшего ядерного топлива «Лепсе» поместили в специально спроектированный и построенный наземный участок-укрытие. Работы выполнялись с помощью робототехнического дистанционно управляемого комплекса. Сейчас фрагменты судна не представляют опасности, на них устанавливается снаружи дополнительная биологическая защита. В Мурманской области в плановом режиме идёт вывоз отработавшего ядерного топлива. С 2002-го по 2023 год его суммарный объём сократился в два раза.

Лучшие шеф-повара России провели мастер-класс для коллег из ведущих ресторанов Мурманской области. Встреча состоялась на территории панорамного комплекса «Плато» в Кировске.

В Мурманской области рост цен на непродовольственные товары и услуги ускорился, а на продукты – замедлился. В октябре 2023 года годовая инфляция в Мурманской области составила 6,8% после 6,2% месяцем ранее. На цены продолжали влиять повышенный потребительский спрос, ослабление рубля, а также рост издержек отдельных производителей и поставщиков.

Мурманская область вошла в число 12 российских регионов, которым Президент России в День работника транспорта передал новые автобусы. Наш регион получил 23 машины. Очередной этап обновления пассажирского транспорта реализован при поддержке Президента РФ и правительства страны в рамках средств специальных казначейских кредитов. Новые автобусы будут работать на четырёх маршрутах в Мурманске. В настоящее время все 23 автобуса доставлены на территорию области и проходят процедуры государственной регистрации и брендирования в едином стиле. Далее автобусы пройдут обкатку и будут выпущены на линию до конца декабря.

20-летней жительнице Апатитов грозит до 20 лет за убийство сына, которому должен был испилиться год. По версии следователей она решила задушить малыша из-за личной к нему неприязни. Трагедия произошла в ночь с 19-го на 20 ноября. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего. Девушке может грозить лишение свободы сроком до 20 лет.

За попытку совершения кражи из магазина одежды в областном центре задержан 20-летний местный житель. Заметила нарушителя правопорядка и задержала до прибытия полиции представитель торговой точки, которая обратила внимание на странное поведение посетителя. Позже выяснилось, что тот спрятал под одеждой футболку и джемпер и таким образом хотел их похитить. Подозреваемый в отделе полиции признался в содеянном и пояснил, что совершил кражу товара с целью дальнейшей его перепродажи. Теперь молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

Встретить своего «дракона», «свежий ветер», «экспериментирующий» – такими синонимами характеризуют актёры Арктический театр, который в столице Заполярья действует уже около 10 лет. О том, как проходит очередной театральный сезон у независимого театра, какие ближайшие планы и цели, узнала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

В областном центре служебный пёс по кличке Ярл помог полицейским раскрыть очередное преступление. В дежурную часть полиции Мурманска поступило сообщение о том, что неизвестные разбили стекло и проникли внутрь одного из магазинов в Октябрьском округе, похитили алкогольную продукцию. Сумма ущерба составила несколько десятков тысяч рублей. На месте преступления решено было использовать служебную собаку. Пёс по кличке Ярл сразу взял след и направился в сторону улицы Полухина. Пройдя несколько дворов, овчарка привела кинолога к мужчине, который был задержан и доставлен в отдел полиции. Экспертом было установлено совпадение отпечатков пальцев задержанного с изъятыми образцами с места преступления. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили и задержали соучастника подозреваемого. Разбить окно и похитить из магазина спиртное их побудило желание продолжить застолье. Похищенное нарушители правопорядка отнесли в квартиру общего знакомого, откуда полицейскими была изъята часть товара. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы. Стоит отметить, что служебный пёс Ярл не в первый раз помогает раскрывать преступления. Ранее он привёл полицейских к квартире злоумышленника, совершившего тяжкое преступление против личности, а также помог раскрыть кражу имущества из автомобиля.

Близится Новый год - пора, когда даже взрослые окунаются в мир детства и исполнения желаний. Для того чтобы погрузить людей в мир волшебства и сказок в Мурманском областном театре кукол поставили спектакль по повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством»...

В Мурманск съехались специалисты по работе с молодёжью со всего Северо-Западного федерального округа на образовательный семинар «Безопасная молодёжная среда». Подробности далее.

Впервые на Камчатке прошла конференция для жён военнослужащих «Тихоокеанская Звезда». Этот проект является продолжением известной по всей стране «Звезды Севера».