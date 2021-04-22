В Мурманской областной Думе депутаты заслушали доклад регионального уполномоченного по правам человека. Он отчитался о проделанной за год работе. Также во время очередного заседания народные избранники обсудили ряд важных законопроектов.

В Мурманской областной Думе - очередное заседание. На повестке около 20 вопросов, один из них призван решить проблему кадрового обеспечения медицинских организаций в Заполярье. Студентам-медикам и ребятам, проходящим ординатуру по целевому направлению, предлагают установить меры социальной поддержки.

Надежда Максимова, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья: «Стипендии студентам в объёме 3000 рублей ежемесячно. И стипендии ординаторам в объёме 5000 рублей. Таких и студентов и ординаторов сегодня по целевому направлению из нашего региона направлено 303 человека».

Ещё один законопроект касается городов Кольского полуострова, которые так и не смогли добиться от федерального центра звания городов воинской славы. Депутаты предлагают присваивать им на областном уровне звания городов воинской доблести.

Также депутаты выслушали доклад уполномоченного по правам человека. Он рассказал о том, сколько обращений принял в прошлом году, все ли удалось решить и с какими проблемами чаще всего приходили люди. В основном, это медицинское обслуживание во время пандемии.

Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области: «Много очень вопросов поступило из сферы УФСИН. Наверное, наибольшее количество, как всегда впереди планеты всей. Но и там нам удалось в прошлом году практически полностью исключить случаи пандемии. Те меры, которые принимались, они дали положительный результат».

За один день рассмотреть все вопросы повестки депутаты не успели. Продолжится заседание 12 мая.