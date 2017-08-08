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День за днём с «Арктик-ТВ»08.08.17 19:30

За один присест: от подготовки к зиме - до охоты на медведей и лосей

К отопительному сезону пока готовы ещё не все муниципалитеты региона, а где-то ситуацию с опрессовками теплосетей можно назвать и  вовсе провальной. С этой темы начали оперативное совещание в областном правительстве, попутно чиновники обсудили и темы образования, качества жизни в регионе и начало сезоны охоты.

До первых заморозков в Мурманске осталось не так много времени, а к сентябрю нужно будет дать отопление во все школы, детские сады и поликлиники. Именно поэтому межведомственные комиссии уже сейчас начинают  проверки  готовности муниципалитетов к отопительному сезону. Последняя ревизия состоялась в Ловозере, Ревде, Никеле и Корзуново. Без обоснованных опасений, как это часто бывает, не обошлось. «В Корзуново у нас не готовят жилой фонд к зиме, - сообщил Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. - Работы по промывке и закрытию контуров домов не проводятся. В Никеле компания уже более 70% систем в домах промыла, необходимо затребовать от них документы для передачи в «Мурманэнергосбыт».

На оперативном совещании в правительстве региона, где эту тему поставили первой в повестке заседания, губернатор так же обратила внимание всех глав на необходимость скорейшего оформления паспортов готовности жилого фонда к новому отопительному сезону. На предстоящей неделе комиссия будет работать  в Заполярном, Печенге и Заозерске. Сфера ЖКХ объективно считается одной из самых проблемных в регионе, впрочем, медицина и, например, торговля не дают расслабиться. В прошлом году в Роспотребнадзор поступило более трёх тысяч жалоб по этим направлениям. Поэтому в Мурманской области будет создана устойчивая система защиты прав потребителей. Все обращения будут не только рассматриваться, но и направляются в надзорные органы, с которыми налажен тесный контакт.

Чем больше человек специалист в своём деле, тем меньше на его работу поступает жалоб. А в ближайшем будущем квалифицированных кадров в Мурманской области станет больше. Федеральное Министерство образования и науки предоставит региону субсидию на модернизацию образовательных программ в колледжах. Эти средства были получены после довольно жёсткого  конкурсного отбора.

- Всего было 44 победителя в России. Нам будет предоставлена субсидия на модернизацию систем профессионального образования  в размере 26,5 миллиона рублей, - сообщила Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области. - Эта модернизация уже началась, мы ей занимались в течение последних трёх лет.

Субсидию потратят на обновление программ среднего профессионального образования. Больше всего повезло студентам Мурманского индустриального и Мончегорского политехнического коллежей, где готовят сварщиков, токарей, слесарей, технологов металлообработки.

- Я уверена, что средства будут направлены на обновление материальной базы, на проведение ремонтов, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, - в том числе и на внедрение доступной среды, там, где её нет в полной мере.

Но многим жителям Мурманска доступная среда и вовсе не нужна - уйти бы подальше от цивилизации на природу. В региональном правительстве обсудили вопросы начала сезона осенней охоты. Ежегодно контролирующие органы  выдают от 5 до 6 тысяч лицензий, что ежегодно обеспечивает порядка 7 млн рублей дополнительных финансовых поступлений в областной бюджет.

- Кроме налоговых поступлений, которые идут в федеральный и областной бюджеты, любительская охота является источником развития туристического кластера Мурманской области, - заметила Людмила Сатановская, заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурманской области.

С августа на территории региона разрешено охотиться на бурого медведя. В областном Министерстве природных ресурсов  определили квоты на 93 косолапых и 251 лося. Разрешение можно получить, обратившись в профильный орган. Сделать это можно, в том числе по почте или через интернет.

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