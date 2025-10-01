Мурманчан с Днём города поздравит Хор ТурецкогоВзрывные работы в районе улицы Морской не представляют опасности для мурманчан
За окном - золотая осень, а в праздничном календаре - Международный день пожилого человека

По данным Мурманскстата, в нашем регионе проживают более 135 тысяч пожилых северян. Ещё пару лет назад их доля занятости в экономике составляла менее 7%. Однако в этом году по инициативе губернатора Андрея Чибиса стартовала программа «Северное долголетие», которая направлена на содействие занятости, заботу о здоровье и организацию досуга северян старшего возраста.

Кого принято чествовать 1 октября? Считается, что золотая пора человеческой жизни наступает после 60 лет. Но не всегда биологический возраст совпадает с тем, что указан в паспорте. Тому доказательство, региональная программа «Северное долголетие».

Для трудоустройства пенсионерам доступно бесплатное обучение, участие в проекте «Работа рядом» и индивидуальное сопровождение консультантов кадровых центров. В сфере здоровья предусмотрено бесплатное посещение пространств «СОПКИ.СПОРТ» и сеансы оздоровительного плавания. Все больше пожилых людей вовлекается в занятие скандинавской ходьбой.

Досуг для северян старше 60 лет в нашем регионе насыщен – дискотеки, уличные танцплощадки, лектории, квизы и клубы по интересам. На базе 34-х библиотек открыты клубы для взаимодействия поколений. С 1 октября при 24 народных коллективах начали работу творческие студии для старшего поколения.

 

Комментарии

Последние комментарии

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
