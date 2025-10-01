За окном - золотая осень, а в праздничном календаре - Международный день пожилого человека

По данным Мурманскстата, в нашем регионе проживают более 135 тысяч пожилых северян. Ещё пару лет назад их доля занятости в экономике составляла менее 7%. Однако в этом году по инициативе губернатора Андрея Чибиса стартовала программа «Северное долголетие», которая направлена на содействие занятости, заботу о здоровье и организацию досуга северян старшего возраста.

Кого принято чествовать 1 октября? Считается, что золотая пора человеческой жизни наступает после 60 лет. Но не всегда биологический возраст совпадает с тем, что указан в паспорте. Тому доказательство, региональная программа «Северное долголетие».

По данным Мурманскстата, в нашем регионе проживают более 135 тысяч пожилых северян. Ещё пару лет назад их доля занятости в экономике составляла менее 7%. Однако в этом году по инициативе губернатора Андрея Чибиса стартовала программа «Северное долголетие», которая направлена на содействие занятости, заботу о здоровье и организацию досуга северян старшего возраста.

Для трудоустройства пенсионерам доступно бесплатное обучение, участие в проекте «Работа рядом» и индивидуальное сопровождение консультантов кадровых центров. В сфере здоровья предусмотрено бесплатное посещение пространств «СОПКИ.СПОРТ» и сеансы оздоровительного плавания. Все больше пожилых людей вовлекается в занятие скандинавской ходьбой.

Досуг для северян старше 60 лет в нашем регионе насыщен – дискотеки, уличные танцплощадки, лектории, квизы и клубы по интересам. На базе 34-х библиотек открыты клубы для взаимодействия поколений. С 1 октября при 24 народных коллективах начали работу творческие студии для старшего поколения.