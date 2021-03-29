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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.03.21 19:30

За овальный мяч боролись пять заполярных команд

На 86-ом Празднике Севера выступили представители необычной спортивной дисциплины. Снежное регби набирает популярность. В этом году на футбольном корте Долины Уюта встретились 5 команд.

Животный рык разносится над футбольным кортом в Долине Уюта - так перед схваткой разминаются игроки команды «Северный рубеж». Им предстоит встреча с сильными соперниками, в том числе из сборных Северного флота.

Александр Чистяков, вице-президент Федерации регби города Мурманска: «В последние два года очень сильно развивается регби на Северном флоте. Благодаря командованию они вырастили достаточно серьёзную команду и у нас будет серьёзная конкуренция».

Благодаря таким крепким парням, как отмечают многие поклонники этого вида спорта, словосочетание «заполярное регби» зазвучало не менее гордо, чем канадский хоккей или бразильский футбол.

Олимпийские чемпионы Александр Панжинский и Алексей Петухов торжественно дали страт турниру. Из-за затянувшейся фотосессии с легендами российского спорта, игра началась с опозданием. Но это не помешало регбистам настроится на нужный лад.

В этом году никакой интриги на поле не произошло. Переходящий кубок турнира в виде снежинки вновь завоевал мурманский «Северный Рубеж».

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