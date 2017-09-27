За палёный алкоголь владельцу ночного клуба грозит штраф более 3 миллионов рублей

Мурманские полицейские пресекли незаконную продажу алкогольных напитков в одном из местных ночных клубов. За изъятые 75 литров спиртного владельцу грозит штраф более 3 миллионов рублей.

В отдел полиции областного центра поступила информация, о том, что в одном из ночных клубов Мурманска алкогольную продукцию продают без лицензии и соответствующих документов. Совместно с бойцами ОМОНа стражи порядка проверили это заведение.

- В ходе проведённых мероприятий информация нашла своё подтверждение. В ночном клубе осуществилась реализация алкоголя без соответствующей лицензии, документы на приобретённый алкоголь и на реализованный алкоголь так же отсутствовали, - сообщил журналистам «Арктик-ТВ» Денис Драгунов, заместитель начальника ООПАЗ УМВД РФ по Мурманской области.

В ходе проверки из бара было изъято 75 литров спиртосодержащей продукции. Администратор ночного клуба пояснил, что развлекательное заведение открылось в Мурманске недавно, а лицензию им ещё не выдали. Несмотря на это, продажа алкогольной продукции осуществлялась в полном объёме. По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях. Владельцу клуба грозит крупный штраф.

- В связи с последними изменениями в законодательстве, штрафы по указанным статьям в совокупности составляют более 3 миллионов рублей на юридическое лицо, - отметил Денис Драгунов, заместитель начальника ООПАЗ УМВД РФ по Мурманской области.

В настоящее время проводится проверка, в результате которой будет решаться вопрос о привлечении владельца ночного клуба к административной ответственности.