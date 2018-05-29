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День за днём с «Арктик-ТВ»29.05.18 19:30

За перевозки в Заполярье будут отвечать муниципалитеты

В Мурманской областной Думе в третьем чтении рассмотрели проект закона о государственном регулировании цен на транспортное обслуживание населения и его организацию на территории Мурманской области. Народные избранники уже называют его сложным.

В этом законопроекте было много противоречий, его несколько раз  рассматривали и снова возвращали на доработку. Согласно федеральному законодательству, формирование маршрутов  транспортных перевозок, определение на каких из них должны быть льготные или льготируемые перевозки, были обязанностью муниципалитетов. А  регулированием тарифов и выплатой компенсаций транспортным компаниям занималось областное правительство. По мнению чиновников, это вело к разбалансированности всей системы транспортного обслуживания населения. Согласно законопроекту, обе задачи передадут муниципалитетам. Они, в свою очередь, говорят, что к нововведениям не готовы.

На заседании комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации решили рассмотреть этот вопрос подробно и  с участием первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина и представителей администрации муниципалитетов области.

- Мы решили обе задачи объединить в одну. Тот, кто организует перевозки, тот должен считать, сколько они стоят. И, соответственно, определять стоимость, которую они должны будут компенсировать транспортным компаниям, - пояснил Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области. - Понятно, что не все муниципалитеты имеют сильные бюджеты. Главное их беспокойство, где взять деньги, если такая компенсация потребуется. Мы это хорошо понимает. Говорили и будем ещё раз утверждать, что мы имеем много способов, как сбалансировать бюджет муниципалитетов или оказать им прямую адресную поддержку.

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