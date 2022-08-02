За первое полугодие в Мурманской области выявлено почти в два раза меньше фальшивых денег, чем годом ранее

Из оборота также изъяты две подделки номиналом 1000 рублей и одна – двухтысячная. Кроме того, за январь-июнь текущего года в регионе было обнаружено три фальшивые стодолларовые купюры.

Как сообщает Отделение Банка РФ в Мурманской области, среди подделок традиционно превалируют пятитысячные купюры, которых было выявлено 13 штук, или 81% от общего числа.

Из оборота также изъяты две подделки номиналом 1000 рублей и одна – двухтысячная. Кроме того, за январь-июнь текущего года в регионе было обнаружено три фальшивые стодолларовые купюры.

Специалисты Банка России рекомендуют северянам быть внимательнее и всегда проверять подлинность банкнот, особенно крупных номиналов. Самый надёжный способ проверить сомнительную купюру – отнести её на бесплатную экспертизу в любой банк. Однако у всех банкнот есть общие признаки подлинности, заметные невооруженным глазом. Полный список признаков подлинности можно найти на сайте регулятора в разделе «Наличное денежное обращение» и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».