За первую неделю работы экопункта «Вторматик» северяне сдали 179 кг вторсырья

Больше всего жители горда сдали картона, на втором месте пластиковые бутылки.

Напомним, первый в регионе экопункт открыли в Мурманске на Кольском проспект, 51. Теперь северяне могут за денежное вознаграждение сдавать вторсырьё для его дальнейшей переработки.

Сырьё должно быть сухим и чистым, иначе за время хранения могут появиться неприятный запах и плесень. Упаковывать его следует максимально компактно – прессовать, складывать мелкие части в крупные, чтобы ничего не рассыпалось и доехало до склада.

Также желающим сдать вторсырье рекомендуется его разделять – складывать разные фракции отдельно друг от друга, подписывая их для своего удобства.

С актуальными расценками можно ознакомиться на официальном сайте. Экопункт работает в Мурманске ежедневно c 10.00 – 20.00.