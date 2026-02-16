Правительство РФ поручило ФАС установить допнадбавку в 1% к грузовым ж/д тарифам с 1 марта«На Севере — Масленица!»: в центре Мурманска стартовала праздничная ярмарка с арктическими сувенирами
За поддержку защитников на передовой: региональные награды «СВОих не бросаем» вручили участницам волонтёрского движения Полярного

Знаки отличия девушкам передали во время вечера, посвящённого памяти защитников, исполнявших свой долг за пределами Отечества.

«Живая память» - традиционный вечер под таким названием прошёл в Полярном, на который пришли и почётные гости - ветераны войны, в Афганистане, унесшей больше 15000 жизней советских солдат.

Воины-интернационалисты и сегодня продолжают дело своих братьев по оружию, отстаивая интересы страны на передовой. Туда, «за ленточку», приходит поддержка от тех, кто всеми силами старается свою заботу передать в каждой петельке маскировочной сети и любовь в каждом тлеющем фитильке окопной свечи.

Анна Мельничеко, волонтёр организации «Силы тыла», г. Полярный: «Не знаю, как сказать, но мне хочется помогать, чтобы быстрее закончилась война. Очень жаль ребят, поэтому стараемся в каждую сеточку вложить свою душу».

Волонтёров города воинской славы, которые с момента начала спецоперации каждый день посвящают себя изготовлению изделий для фронта, отметили региональной наградой «За оказание помощи и поддержку при проведении специальной военной операции «СВОих не бросаем».

Мария Жилкина, координатор волонтёрской организации «Силы тыла», г. Полярный: «Это гордость за то, что видят и ценят, что мы делаем. Конечно, это не только моя заслуга, это заслуга всех наших девочек. Хочется сказать большое спасибо всем участницам движения «Силы тыла».

Девушки вновь напоминают, что лишними руки не будут, а чтобы научиться плести сети достаточно одного лишь желания. Добровольцев с понедельника по пятницу с 11 до 16 часов ждут в штабе организации «Силы тыла» на улице Гаджиева, дом 1.

 

Календарь

