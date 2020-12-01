За полтора года работы на портал «Наш Север» поступило 10 тысяч сообщений от жителей региона

Об этом сообщает региональное Министерство цифрового развития.

Задача проекта – помочь оперативно решить проблемы и получить обратную связь о выполненной работе. Анализ качества обработки сообщений ведёт Центр управления регионом. С момента запуска сервиса в нём зарегистрировались больше 10 тысяч человек, отработано больше 8 тысяч проблем и запущено 58 голосований.

Большая часть сообщений северян касаются проблем ЖКХ, благоустройства, здравоохранения и образования. Сейчас на портале продолжается голосование по развитию проекта «Наша рыба».