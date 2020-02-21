За получение крупной взятки задержан замминистра имущественных отношений Мурманской области

На чиновника возбуждено уголовное дело. Нам известно, что человек, о котором идёт речь, Сергей Бунтов - из команды предыдущего губернатора Марины Ковтун.

Бунтов ранее работал в комитете имущественных отношений Мурманска и главным судебным приставом Кандалакшского района. По версии следствия, Бунтов дал указание подчинённым продать здание стоимостью 6 миллионов рублей за сумму, не превышающую 1 миллион 100 тысяч рублей, своему знакомому. За это он получил взятку

Во время передачи денег чиновник был задержан. Расследование продолжается.