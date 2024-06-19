За получение взятки перед судом предстанет бывший заместитель руководителя мурманского филиала одного из государственных унитарных предприятий

По версии следствия, обвиняемый и его руководитель вступили в преступный сговор для получения взятки почти в 17 млн рублей от учредителя одной из коммерческих организаций за заключение договора на ремонт ледокола и беспрепятственное принятие выполненных работ.

- Он сумму мне не сообщал. Я так думал, что где-то в районе полтора миллиона – миллион. Ну, судя по, ну, сколько там было. Это было темно, во-первых, не видно было, он быстро из кармана переложил туда, когда я закрывал пакет, я просто посмотрел, ну, и поставил, - даёт показания обвиняемый.

По версии следствия, обвиняемый и его руководитель вступили в преступный сговор для получения взятки почти в 17 млн рублей от учредителя одной из коммерческих организаций за заключение договора на ремонт ледокола и беспрепятственное принятие выполненных работ.

В рамках оперативного эксперимента соучастники получили от учредителя компании первую часть взятки и были задержаны следователями.

Сотрудники региональное управление СК допросили свидетелей, осмотрели изъятые предметы и документы. Один из подозреваемых полностью признал свою вину, уголовное дело направлено в суд. В отношении второго фигуранта, ранее занимавшего должность руководителя филиала, уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование по которому продолжается.