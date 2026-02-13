За Полярным кругом спасатели видят пожары и паводки раньше, чем о них сообщат люди

И для этого не нужен фантастический бюджет – достаточно стабильной связи с Москвой и «Роскосмосом». Материалы космической съёмки нужны для мониторинга чрезвычайных ситуаций в Арктическом регионе. Ледовая обстановка, кромка паводка, термические точки лесных пожаров – всё это приходит напрямую, в режиме реального времени.

Николай Гаврин, заместитель начальника отдела информационных технологий и связи Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Замечательные два больших шарообразных купола – это антенны космического мониторинга. Между МЧС России и Госкорпорацией «Роскосмос» заключено соглашение, на основании которого у нас здесь находится центр дистанционного зондирования Земли, а коллеги из «Роскосмоса» здесь осуществляют приём снимков земной поверхности в высоком разрешении и, соответственно, их пересылают в Москву».

Также на крыше здания располагаются радиовышки, которые обеспечивают устойчивую связь ведомства во всем регионе.

Зал селекторных совещаний – рутина, без которой не обойтись. Региональное управление МЧС регулярно координируют свои действия в соответствии с задачами федерального центра. Селекторное совещание с Национальным центром управления в кризисных ситуациях. Москва запрашивает обстановку, Мурманск отвечает. Все стандартно и чётко.

Николай Гаврин, заместитель начальника отдела информационных технологий и связи Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Под руководством губернатора Мурманской области, когда была ситуация со сбоем в электроснабжении, ежедневно проводились селекторные совещания оперативного штаба правительства Мурманской области, в котором наши руководители принимали участие именно отсюда».

Всего в отделе трудятся 15 человек, 6 из них дежурят круглосуточно и обеспечивают работоспособность системы связи.

Отдел информационных технологий и связи – часть оперативной группы МЧС России. Если в области происходит серьёзное ЧС, группа с оборудованием выезжает для организации связи и оперативного штаба.

А это их основной инструмент – современный мобильный узел связи. Его задача организация каналов спутниковой, проводной и радиосвязи с места работы оперативного штаба в полях. Он почти полностью отечественный и надёжный, а главное, его универсальные возможности.

Николай Гаврин, заместитель начальника отдела информационных технологий и связи Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Это коммуникационная составляющая, она позволяет устанавливать защищенные каналы связи, спутниковой, мобильной связи, в цифровых сетях, радиосвязи и подобное».

Мобильный узел связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций создан на базе автомобиля «КАМАЗ». Разработан и выпускается Рязанским радиозаводом. Машина оснащена спутниковой антенной, высокоточной видеокамерой, современной электроникой, чтобы в случае ЧП обеспечить мгновенное установление связи в любом месте и в любое время. Дозвониться можно даже в глухой тайге, по специальной рации звонок пройдёт даже человеку, который летит в самолёте.

Но главную работу – спасать жизни – всё равно продолжает выполнять человек. Вот такая невидимая, но очень важная сторона работы спасателей, где современные технологии помогают человеку не меньше, чем сноровка и опыт.