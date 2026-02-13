В Мурманске стартовали муниципальные этапы всероссийских конкурсов «Сердце отдаю детям» и «Воспитать человека»«Саамские традиции»: для «Паспорта Полярника» разработан новый штамп
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.02.26 19:30

За Полярным кругом спасатели видят пожары и паводки раньше, чем о них сообщат люди

И для этого не нужен фантастический бюджет – достаточно стабильной связи с Москвой и «Роскосмосом». Материалы космической съёмки нужны для мониторинга чрезвычайных ситуаций в Арктическом регионе. Ледовая обстановка, кромка паводка, термические точки лесных пожаров – всё это приходит напрямую, в режиме реального времени.

Николай Гаврин, заместитель начальника отдела информационных технологий и связи Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Замечательные два больших шарообразных купола – это антенны космического мониторинга. Между МЧС России и Госкорпорацией «Роскосмос» заключено соглашение, на основании которого у нас здесь находится центр дистанционного зондирования Земли, а коллеги из «Роскосмоса» здесь осуществляют приём снимков земной поверхности в высоком разрешении и, соответственно, их пересылают в Москву».

Также на крыше здания располагаются радиовышки, которые обеспечивают устойчивую связь ведомства во всем регионе.

Зал селекторных совещаний – рутина, без которой не обойтись. Региональное управление МЧС регулярно координируют свои действия в соответствии с задачами федерального центра. Селекторное совещание с Национальным центром управления в кризисных ситуациях. Москва запрашивает обстановку, Мурманск отвечает. Все стандартно и чётко.

Николай Гаврин, заместитель начальника отдела информационных технологий и связи Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Под руководством губернатора Мурманской области, когда была ситуация со сбоем в электроснабжении, ежедневно проводились селекторные совещания оперативного штаба правительства Мурманской области, в котором наши руководители принимали участие именно отсюда».

Всего в отделе трудятся 15 человек, 6 из них дежурят круглосуточно и обеспечивают работоспособность системы связи.

Отдел информационных технологий и связи – часть оперативной группы МЧС России. Если в области происходит серьёзное ЧС, группа с оборудованием выезжает для организации связи и оперативного штаба.

А это их основной инструмент – современный мобильный узел связи. Его задача организация каналов спутниковой, проводной и радиосвязи с места работы оперативного штаба в полях. Он почти полностью отечественный и надёжный, а главное, его универсальные возможности.

Николай Гаврин, заместитель начальника отдела информационных технологий и связи Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Это коммуникационная составляющая, она позволяет устанавливать защищенные каналы связи, спутниковой, мобильной связи, в цифровых сетях, радиосвязи и подобное».

Мобильный узел связи для работы в условиях чрезвычайных ситуаций создан на базе автомобиля «КАМАЗ». Разработан и выпускается Рязанским радиозаводом. Машина оснащена спутниковой антенной, высокоточной видеокамерой, современной электроникой, чтобы в случае ЧП обеспечить мгновенное установление связи в любом месте и в любое время. Дозвониться можно даже в глухой тайге, по специальной рации звонок пройдёт даже человеку, который летит в самолёте.

Но главную работу – спасать жизни – всё равно продолжает выполнять человек. Вот такая невидимая, но очень важная сторона работы спасателей, где современные технологии помогают человеку не меньше, чем сноровка и опыт.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Морские порты акватории Севморпути сильно различаются по вкладу в грузооборот
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире00:55«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:25«Безумная Лори». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)03:25«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Топ лучших предложений: февральские вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT-PRO Валюту (16+)Курс евро снижается на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»