За помощью в поиске работы и построении карьеры с начала года в Кадровый центр Мурманской области обратились около 10 тысяч жителей региона
Портрет современного кандидата – это специалист 35–44 лет со средним профессиональным образованием, меняющий место работы по собственному желанию ради лучших условий или развития.
Сопровождение строится по принципу индивидуального маршрута: за человеком закрепляется карьерный консультант, а на основе комплексной диагностики подбирается персональный набор инструментов для роста.
Напомним, все услуги кадрового центра «Работа России» предоставляются бесплатно. Обратиться за поддержкой можно через портал «Работа России».