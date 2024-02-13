За попытку кражи товаров из магазина в Мурманске к уголовной ответственности будет привлечён местный житель

Его на территории торговой точки во время нарушения правопорядка задержали охранники.

Сотрудники полиции доставили мужчину в отдел, где он не стал отрицать свою причастность к хищению товаров и пояснил, что в позднее время суток проходил мимо магазина и ему показалось, что дверь не заперта.

Подозреваемый прошёл в торговый зал, подошёл к полке с алкогольной продукцией, выбрал понравившеюся и сложил в корзину. Но довести задуманное до конца не смог, поскольку его действия пресекли сотрудники службы охраны.

Теперь ему грозит срок до 5 лет лишения свободы.