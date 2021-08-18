За последние две недели заболеваемость CoViD-19 в регионе снизилась на 7,5%

197 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+79), Североморске (+18) и Оленегорске (+17).

Согласно выводам регионального штаба по борьбе с коронавирусом, в Заполярье сохраняется напряженная эпидситуация. Тем не менее, за последние две недели заболеваемость снизилась на 7,5%. Больше всего пациентов среди взрослого населения. Лидирующие позиции занимают группы от 30 до 49 лет и от 50 и до 64 лет.

Мурманская область сохраняет лидирующие позиции среди регионов по охвату тестированием на коронавирус. В регионе привито более 206 тысяч человек. Это 59% от плана.