За последние три года в России на 30% снизилась заготовка новогодних елей

Это связано, в частности, с ростом экологической грамотности населения страны, сообщило информагентство ТАСС.

Также россияне отказываются от живых ёлок из-за нежелания тратить время на ежегодную покупку и утилизацию. Кроме того, у некоторых натуральные ели вызывают аллергию. Главными регионы-поставщики новогодних елей являются Кемеровская, Сахалинская, Новгородская области, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, хвойные лапы заготавливают и в Магадане.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства, запасы ели в России составляют почти 10 млрд куб. метров и располагаются на площади 76 млн га. Это сравнимо с территорией всей Турции и в два раза больше площади Японии.