За поврежденное во время чрезвычайных ситуаций жильё увеличили денежную компенсацию

Согласно постановлению правительства РФ от 26 июля людям, чьё жильё пострадало от природных или техногенных катастроф, полагается выплата в размере 7 тысяч рублей на восстановление 1 квадратного метра.

Согласно постановлению правительства РФ от 26 июля людям, чьё жильё пострадало от природных или техногенных катастроф, полагается выплата в размере 7 тысяч рублей на восстановление 1 квадратного метра.

Ранее выплата составляла 6 тысяч рублей.

Стоит отметить, что если ЧС федерального или межрегионального характера, то государство компенсирует 100% стоимости. Если же катастрофа имеет региональный характер, то софинансирование будет рассчитываться из финансовой обеспеченности того или иного региона. Документ выступает в силу с 4 августа.