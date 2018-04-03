За преступление на дороге придётся отвечать

В отношении водителя, совершившего грубое ДТП с наездом на пешехода, возбуждено уголовное дело. Полицейские ещё раз напоминают водителям и пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения.

20 октября 2017 года водитель автомобиля марки «Шевроле» проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил переходящего дорогу пешехода. На кадрах видеорегистратора отчётливо видно, что пострадавшему оставалось всего пару шагов до выхода на тротуар. Удар был настолько сильным, что пешеход, выбив лобовое стекло, оказался в салоне автомобиля, а после резкого торможения вылетел на асфальт.

Он получил серьёзные травмы. Следователями был назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств дорожного происшествия.

- По данному факту возбуждено уголовное дело за нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, которое повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью человеку, - комментирует Константин Плотников, следователь СО по ДТП по городу Мурманску. - В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Мурманска.