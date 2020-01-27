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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.01.20 19:30

За причастность к деятельности в запрещённой религиозной конфессии северян оштрафовали

Суд Полярного признал виновными двух жителей города воинской славы, на протяжении трёх лет руководивших одним из отделений запрещённой в России экстремисткой организацией «Свидетели Иеговы».

Ещё в 2017 году Верховный Суд признал деятельность религиозного учреждения экстремистской. Однако некоторые последователи организации букве закона не подчинились и не прекратили миссионерскую и другую активность, в их числе и несколько жителей Полярного.

Встречи проходили, в том числе и с использованием видеосвязи. Свидетели Иеговы для религиозных мероприятий собирали онлайн-конференции. Вот только участие в таких церемониях  оказывалось  платным. Так же  подозреваемые активно собирали с участников секты пожертвования.

Подсудимые вину не признали, показания давать отказались, однако свою причастность к религиозной конфессии «Свидетели Иеговы» отрицать не стали.

Суд назначил мужчинам  наказание в виде штрафов в размере 300 и 350 тысяч рублей.

 

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