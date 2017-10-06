За прививку подростка от гриппа врача накажут!

Жительница Ковдора запретила делать прививку её несовершеннолетнему сыну, однако это никак не повлияло не решения врача, который проводил вакцинацию. Ребенок всё же получил свою порцию «защиты от гриппа».

Как известно, вакцинация – дело сугубо добровольное и многие родители опасаются этой процедуры. Отказаться они в праве, для этого не нужна веская причина. К тому же, случаи аллергических реакций у детей на различные инъекции сегодня далеко не редкость.

В сентябре 2017 года жительница Ковдора написала заявление, в котором отказалась от вакцинации её несовершеннолетнего сына. Однако, врач пренебрег этим и сделал прививку ребёнку. К счастью, никаких осложнений у мальчика не возникло. Но нарушение всё-таки серьёзное. Обескураженная родительница обратилась с заявлением в прокуратуру.

- По результатам проверки прокурором в адрес руководителя Ковдорской больницы внесено представление с требованием привлечения к дисциплинарной ответственности лица виновного в допущенных нарушениях закона, комментирует Надежда Самохвалова, старший помощник прокурора Мурманской области по взаимодействию со СМИ. - Рассмотрение представления находится на контроле прокуратуры.