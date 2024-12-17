«За призы Снегурочки» в бассейне сразились больше 300 заполярных спортсменов

В Полярном состоялись десятые областные соревнования по плаванию на короткой воде.

Победы для Миланы Шумилкиной из Заполярного – часть спортивной жизни. Она выступает как в личном, так и в командном зачётах. Ее стихия, как и всех участников традиционного состязания по плаванию в ЗАТО Александровск, вода, а значит, сражаться придётся не только с соперниками, но и с обстоятельствами.

Милана Шумилкина, пловец, участница соревнований, г. Заполярный: «Готовились во время долгих и упорных тренировок. Вода тяжёлой показалась, не родной бассейн. Это добавляет мотивацию ещё работать, достигать лучших результатов».

Одни из самых юных представителей спортивного направления Артём и Тимофей только начинают свой путь в плавании. Для них эти состязания – это опыт.

Артём Толстов и Тимофей Петченко, пловцы, участники соревнований, г. Заполярный: «Мы пока только кролем дистанцию проплыли. Сейчас он будет плыть брасом, а я потом 100-метровку на спине».

Каждый из этих ребят может стать большой звездой, уверены тренеры. Примеры у них прямо перед глазами: совсем недавно заполярный пловец Павел Самусенко блестяще выступил на соревнованиях в Будапеште и внёс вклад в победу российской команды в комбинированных смешанных эстафетах, достойные результаты показал и в личных зачётах. Таких высот удалось добиться благодаря тренировкам, и конечно, бесконечной поддержке близких. В этом уверена мама Павла.

Светлана Самусенко, тренер-преподаватель, г. Полярные Зори: «Как надо воспитывать детей? Любить их. Знаете, личный пример, по крайней мере, в нашей семье, это пример и, конечно, дисциплина».

В десятый раз предновогодние состязания по плаванию «За призы Снегурочки» в Полярном собрали больше трехсот спортсменов из городов Мурманской области. Любой заплыв, позволяющий сравнить свои силы с возможностями соперников, это, прежде всего, мотивация для спортивного роста, отмечают участники.

Елизавета Ладыгина, пловец, участница соревнований, г. Никель: «Участвую, чтобы посмотреть на свой прогресс в плавании».

Главным призом, пожалуй, кроме заветных медалей, стали для участников предпраздничное настроение и цели на будущий год, чтобы чемпионов из Мурманской области на спортивной Олимпе было как можно больше.