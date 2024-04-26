За призывы в соцсети к насилию в отношении представителей Русской православной церкви северянину грозит пятилетний срок

Сотрудники регионального УФСБ завершили расследование уголовного дела в отношении молодого человека, который на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» публиковал посты с экстремистскими призывами.