За проект зоны отдыха около городского озера Среднее надо голосовать

На озере Среднем может появится новый парк, не уступающий по красоте и комфорту парку на Семёновском озере. Проект уже готов, горожанам нужно только проголосовать за него.

Озеро Среднее - излюбленное место отдыха многих жителей Мурманска. Сюда приходят позаниматься спортом, погулять вместе с детьми, отдохнуть. Сейчас эта территория не благоустроена. Депутат горсовета Олег Ноздрачев встретился с жителями микрорайона, чтобы обсудить проект создания парка.

«Меня очень радует, что сегодня мурманчане поверили в то, что в городе успешно развивается инфраструктура отдыха, - говорит Олег Ноздрачев, депутат Совета депутатов города Мурманска. – Это новые спортивные и детские площадки, парки, скверы. У нас уже есть обращения горожан с просьбой облагородить близлежащую к микрорайону территорию, превратив её в зону отдыха. И вот сегодня стартует новая история в реализации этих проектов».

В проекте, который активно обсуждали местные жители, предусмотрены смотровые площадки, асфальтированные дорожки, несколько детских игровых комплексов и даже урны для раздельного сбора мусора. О таком парке жители микрорайона мечтали уже давно.

Чтобы городски е власти смогли воплотить идею в жизнь и у горожан появился парк у озера Среднее, мурманчанам нужно прийти 8 сентября на счётные участки и выбрать то, какой, на их взгляд, должна стать территория рядом с их домом.