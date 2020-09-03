За прошедшее лето двор на улице Героев Рыбачьего серьезно преобразился

С каждым днём не только наш город-герой становится краше, но дворы мурманчан. Одним из таких примеров является капитально отремонтированные дворы на улице Героев Рыбачьего, 9-17.

Раньше дорога здесь была разбита, от времени, непогоды, перепадов температур и постоянного скопления осадков. Местная жительница Валентина Акимова с ужасом вспоминает, что ещё недавно с трудом выходила из дома. И эти долгожданные обновления пришлись по душе не только ей, но и всем жителям двора.

Валентина Акимова, мурманчанка: «Вот это место очень нехорошее. Спуск, воды сюда текут и конечно, образуются дыры. И эта дорога всегда была в ужасном состоянии. Плохая дорога была, а теперь, мы надеемся, что будет хорошая. Особенно хочется, чтобы свет поскорее был здесь во дворе сделали. Все хорошо, очень хорошо. Молодцы».

Не только покрытие дороги и тротуаров заменили во дворе. Также здесь появилась новая ливневая канализация. Заасфальтирована контейнерная площадка и автостоянка. Все работы ведутся точно в установленные сроки. Осталось, обустроить детские и спортплощадки, отремонтировать лестницы, установить новое освещение и ограждение.

Любовь Малыгина, депутат Совета депутатов Мурманска: «Я осмотрела весь объект и со стороны жителей, и взглядом депутата. Поэтому меня не может не радовать тот факт, что программа «Формирование комфортной городской среды» в нашем городе Мурманске реализуется. И реализуется успешно».

Особой похвалы от местных жителей и главы администрации города Евгения Никоры заслужил подрядчик за то, что помимо проведенных работ в обозначенных по программе дворах, он отремонтировал дорогу и в соседних, а также подъезд к 42-й школе. Местные жители очень нуждались в этой помощи.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Здесь крупный контракт – более 53 миллионов рублей. Важно, когда подрядчик серьёзно работает над производительностью труда, у него могут появляться резервы внутри сметы. Это уже зависит от организации труда. И бывает такая возможность помочь. Ещё раз хочу сказать большое спасибо».

Все работы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на этом объекте должны завершиться до 1 октября. По словам сити-менеджера, задержек в работе быть не должно.