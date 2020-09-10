За прошедшие сутки в Мурманской области более 60 человек вылечились от коронавируса

На момент подготовки выпуска новостей к эфиру в Мурманской области выявлено 69 новых случаев заболевания CoViD-19. Больше всего случаев заражения в Мурманске (+42), Североморске (+10) и Печенгском районе (+7). Один человек умер от осложнений вызванных инфекцией.

За прошедшие сутки более 60 человек вылечились от коронавируса в Мурманской области. Всего же вирусом переболели более 11 тысяч жителей региона.