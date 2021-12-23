За противозаконные услуги получил два года

Первомайским районным судом признан виновным гражданина Киргизии, который за денежное вознаграждение составлял для иностранцев фиктивные трудовые договоры, дающих право пребывания в России.

Как сообщила Алена Нефедова, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области, за свои услуги мужчина брал от 7000 до 15000 рублей.

Сколько мигрантов сумел таким образом трудоустроить гражданин Тургунов, в сообщении УФСБ не говорится. Но суд назначил предпринимателю-нарушителю наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.