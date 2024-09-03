За публичное оправдание терроризма житель Колы лишился свободы на три года

Северный флотский военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Колы, который размещал в социальной сети материалы террористического толка.

Правоохранители установили, что мужчина, имеющий негативное отношение к проведению Россией специальной военной операции, в октябре 2022 года разместил в соцсети в «ВКонтакте» для всеобщего доступа материалы, направленные на публичное оправдание терроризма.

Во время судебного заседания осужденный полностью признал вину.

Его приговорили к лишению свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима