За работой управляющих компаний постоянно следит штаб

На заседании оперативного штаба по контролю работы управляющих компаний в администрации Ленинского округа областного центра обсуждали сезонные задачи жилищников. Основная тема - уборка и вывозом снега.

Горы снега, гололед на придомовых территориях и тротуарах – основные причины обращений граждан в управляющие компании. С каждым днём в городе становится теплее, а выросшие за зиму сугробы грозят подтоплением подвалов и территорий.

Задача штаба оперативно реагировать на сезонные проблемы и правильно координировать работу коммунальщиков. Наказание обслуживающих организаций рублем - крайняя мера. Гораздо важнее обсудить проблемы и найти совместное решение.

Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Жалоб будет много, потому что солнышко пригревает, старый жилфонд ветшает, вода подтапливает подъезды и подвалы».