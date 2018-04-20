За размещение в социальной сети материалов террористического характера житель Североморска отправился под суд

В 2014 году Мурад Пир-магомедов разместил на своей личной странице в социальной сети видеофайлы, содержащие признаки побуждения к насильственным действиям против немусульман.

Подозреваемый активно сотрудничал со следствием, он признал, что видеоролики он публиковал осознанно, понимая, что его действия могут носить противоправный характер.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, суд признал его виновными, назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.