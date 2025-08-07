День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.08.25 19:30
За рулём 48-летеняя мурманчанка – любительница выпить
В районе дома №11 по улице Набережной в посёлке Зверосовхоз Кольского района автоинспекторы остановили автомобиль «Митсубиси Лансер». Им управляла 48-летеняя жительницы областного центра в состоянии опьянения.
При проверке было установлено, что в марте 2023 года она уже была привлечена к отвесности за нетрезвую ездку. Тогда судом автоледи лиши прав на полтора года и назначили штраф в 30 тысяч рублей.
При этом своё водительское удостоверение нарушительница в автоинспекцию не сдала, из-за чего срок лишения специального права не начался. В связи с чем в отношении неё возбуждено и расследуется уголовное дело.
