За рулём 48-летеняя мурманчанка – любительница выпить

В районе дома №11 по улице Набережной в посёлке Зверосовхоз Кольского района автоинспекторы остановили автомобиль «Митсубиси Лансер». Им управляла 48-летеняя жительницы областного центра в состоянии опьянения.

При проверке было установлено, что в марте 2023 года она уже была привлечена к отвесности за нетрезвую ездку. Тогда судом автоледи лиши прав на полтора года и назначили штраф в 30 тысяч рублей.

При этом своё водительское удостоверение нарушительница в автоинспекцию не сдала, из-за чего срок лишения специального права не начался. В связи с чем в отношении неё возбуждено и расследуется уголовное дело.