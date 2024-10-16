За рулём автомашины оказался рецидивист

Немаленький штраф или реальный срок - за езду в нетрезвом виде.

В Мурманске сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя. По всем признакам мужчина был нетрезв, что и подтвердило освидетельствование.

После проверки нарушителя по базам данных выяснилось, что у мужчины нет прав, документа его лишили за такое же нарушение.

Теперь рецидивисту грозит либо наказание в виде штрафа от двухсот до трёхсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.