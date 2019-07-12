За рулем бензовоза - пьяный водитель!

В Кандалакше сотрудники Госавтооинспекции остановили пьяного водителя бензовоза. В ходе проверки документов стражи порядка на дорогах выявили ряд серьёзных нарушений.

Во время проверки водитель уверял полицейских, что он трезвый. Однако алкометр показал 0,84 промилле. Сотрудники ГАИ также зафиксировали нарушение режима труда и отдыха. Поэтому теперь нести ответственность придётся не только водителю, но и лица ответственного за перевозку опасных грузов - дело возбуждено и в отношении его.

За выявленные нарушения предусмотрены административные штрафы в общей сумме до 300 тысяч рублей.