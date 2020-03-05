За рулём наркоман – со стажем!

Сотрудники Госавтоинспекции задержали жителя Мурманска, который управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за такое нарушение.

Ночью на улице Николаева областного центра сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ». Водитель привлёк внимание стражей порядка странной манерой вождения на дороге. При проверке документов выяснилось, что мужчина нетрезв и у него нет прав. Тест на состояние наркотического опьянения, сделанный в медучреждении, оказался положительным. Кроме того, выяснилось, что ранее за такое же нарушение мужчина был осуждён на 1 год лишения свободы и на 3 года лишён права управлять автомобилем.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит более суровое наказание.