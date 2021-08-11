За рыбой и икрой – на выставку–продажу дальневосточных деликатесов
Все ценители, гурманы и любители даров моря обязательно должны посетить выставку–продажу дальневосточных деликатесов на Кольском проспекте, 51.
Отзывы покупателей звучат на один манер:
- Красивая на вид и цена доступная, всем прекрасно! А запах какой…
- Ассортимент шикарный.
- Очень вкусная…
На прилавках в изобилии представлена чавыча слабосоленая, горячего и холодного копчения. А также белуга, омуль, корюшка и тунец, кижуч, палтус, белорыбица и, конечно, наисвежайшая красная икра, которая богата витаминами и минералами.
- Мне нравится белорыбица, сейчас вот сёмгу берём, - делится своими предпочтениями мурманчанка. - Отличная рыба.
- Сейчас хочу взять кусочек чавычи. Очень вкусная селёдка, ну, и икра тоже неплохая, к новогоднему столу, например, можно позволить, - считает очередной покупатель.
- Берём чавычу, вообще, много уже что тут попробовали, теперь приходим за самым любимым.
- Я купила чавычу. Покупаю всегда, когда бывает здесь эта ярмарка, так как для нас это экзотика. Камчатская и дальневосточная – безумно вкусно!
Выставка-продажа «Икра и рыба Камчатская» открыта для мурманчан и жителей области до 15 августа. Она располагается в павильоне «МурманЭКСПО» на проспекте Кольский, 51.
На правах рекламы.